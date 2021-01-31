ОВД-Инфо: Более 3000 человек задержаны сегодня на акциях протеста по всей России

ОВД-Инфо уточнил данные на 16:25 — уже более 3000 задержанных по стране.

Более 2800 человек задержаны на акциях протеста по всей России. 726 человек задержаны в Москве, 437 – в Петербурге. Это данные правозащитного проекта ОВД-Инфо на 16:15 мск. Как минимум 35 человек были избиты, сообщают правозащитники.