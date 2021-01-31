ОВД-Инфо: Более 3000 человек задержаны сегодня на акциях протеста по всей России

Более 2800 человек задержаны на акциях протеста по всей России. 726 человек задержаны в Москве, 437 – в Петербурге. Это данные правозащитного проекта ОВД-Инфо на 16:15 мск. Как минимум 35 человек были избиты, сообщают правозащитники.
2021-01-31T16:30:00+03:00
2021-01-31T16:29:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782960-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:30, 31 января 2021
UPD 16:26 ОВД-Инфо уточнил данные на 16:25 — уже более 3000 задержанных по стране.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Новое расследование об объекте под Геленджиком, который также называют «дворцом Путина», опубликовало издание «Медуза» Из разговора с рабочими, некогда занятыми на строительстве резиденции, журналисты выяснили, что масштабы постройки оказываются больше, чем в расследовании Алексея Навального и его соратников…