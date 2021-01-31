В центре Москвы практически нет пешеходов из-за введенных властями ограничений

Однако автомобильное движение по улицам внутри Бульварного кольца и около Кремля не прекращается.

Попасть в центр города — задача почти невыполнимая. Станции метро в окрестностях Кремля и Лубянки закрыты на вход и на выход, поезда на них даже не останавливаются. Маршруты наземного транспорта скорректированы — в центр они сегодня не заезжают. Редкие пешеходы — те, кто живет или работает, но их за полчаса наблюдений корреспондент «Эха» насчитал всего несколько человек.

Металлические ограды стоят по обеим сторонам Моховой улицы, Охотного ряда, Театрального проезда, Лубянской площади и соседних улицах. Огорожен парк Зарядье. Везде силовики. Но лучше всего охраняются подступы к Красной площади. Возле здания администрации президента на Старой площади — наибольшая концентрация ОМОНовцев в полной экипировке, в шлемах с черными забралами. Почти неподвижные громоздкие фигуры издали напоминают рыцарей.

Пройти мимо них не представляется возможным, однако машины и такси могут проехать беспрепятственно. Рестораны, бары и магазины в окрестностях Кремля не работают. В общем, в центре города в это воскресенье — пустынно и весьма неуютно.

Столичные власти ранее заявляли, что ограничения в центре Москвы сохраняться до особого распоряжения полиции.