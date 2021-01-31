Роскомнадзор пригрозил соцсетям блокировкой в случае отказа удалить публикации о «фейках» по поводу акций протеста

Роскомнадзор пригрозил владельцам соцсетей блокировкой в случае отказа удалить публикации о якобы фейках по поводу несогласованных акций протеста.

В социальных сетях как утверждает Роскомнадзор начала распространяться не соответствующая действительности информация. Многие сообщения касаются, по мнению регулятора, завышенных данных о числе участников протестных митингов, якобы происходивших фактах насилия и столкновений и даже гибели участников несогласованных акций. Доступ к этим материалам руководство соцсетей по требованию ведомства и генпрокуратуры блокирует, а авторов фейков привлекают к ответственности, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Регулятор предупредил, что администрации сетей должны немедленно ограничить доступ к таким сообщениям. Ведомство напомнило о штрафе до 4 миллионов рублей в случае отказа это сделать. При повторном нарушении придется заплатить до одной десятой от всего размера годовой выручки, пригрозили в ведомстве. Там также добавили, что законодательство позволяет блокировать запрещённую информацию в случае отказа ее удалить. Соответственно, это может грозить блокировкой всей социальной сети.

В Роскомнадзор ранее вызвали представителей соцсетей В Контакте, Facebook и TikTok, а также мессенджера Telegram. В ведомстве сказали, что хотят провести разъяснительную беседу, поскольку интернет-платформы не удалили призывы к участию в сегодняшних акциях.