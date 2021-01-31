У СИЗО «Матросская тишина» продолжаются задержания участников сегодняшней акции в поддержку Алексея Навального

Протестующие вышли к месту содержания оппозиционного политика после того, как маршрут шествия в зависимости от ситуации неоднократно менялся.

Выступления с требованием освобождения вернувшегося в Россию и помещенного под стражу политика, его сторонники планировали начать на Лубянской площади в полдень. Это место не является традиционным для оппозиционных выступлений. С предупреждениям о готовности пресекать несогласованную властями акцию еще в пятницу выступили силовые ведомства, а пешеходам ограничили доступ в центр города уже в 8 утра по распоряжению МВД. К этому все подступы к Лубянке были перекрыты, закрыли ряд прилегающих станций метрополитена. Уже за час до начала протестного мероприятия произошли первые задержания – на Чистых прудах людей, оказавшихся на пути кордонов из Россгвардейцев обыскивали и помещали в автозак. В это же время в аккаунтах столичного штаба Навального появилось сообщение о том, что точкой сбора теперь будет Сухаревская площадь и метро «Красные ворота». К полудню там действительно стало людно, но силовики рассредоточивали массу, и люди шествием после появления в соцсетях политика Леонида Волкова сообщения о новом месте сбора — в районе площади трех вокзалов -вышли к станции метро Комсомольская. Задержания постоянно продолжались, но колонна самоорганизовывалсь. Одним из ориентиров стала новая публикация Леонида Волкова. Координатор региональных штабов Навального написал в своем телеграм-канале: «Москва – Матросская тишина».

В столичном полицейском главке насчитали на сегодняшней протестной акции порядка 2 тысяч человек.

В связи с акциями в поддержку Навального сегодня по всей стране задержали уже почти две с половиной тысячи человек. Такие данные приводит проект «ОВД-Инфо». Среди задержанных оказался сотрудник газеты «Московский комсомолец», писатель Александр Минкин, а также журналист Сергей Пархоменко.