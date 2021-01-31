Рэпера Оксимирона отпустили из отделения полиции в Петербурге

Рэпера Оксимирона (Мирона Федорова) отпустили из 36-го отделения полиции Санкт-Петербурга. Об этом сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Музыкант вышел сегодня на протестную акцию в Петербурге, где и был задержан.