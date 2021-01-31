Возобновились задержания участников акции в поддержку Навального в Санкт-Петербурге

Там демонстранты вернулись от законодательного собрания на Сенную площадь. Сайт «Медуза» сообщает, что в переулке толпу разделили на две части, после чего омоновцы начали применять к ним силу. На видео, опубликованном в сети, протестующие призывают полицию разойтись. По данным «Фонтанки» в Петербурге в акции протеста принимает участие около 4000 человек.