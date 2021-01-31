Главного редактора «Эха Москвы» в Самаре задержали вместе с журналисткой Татьяной Брачий

Их вскоре отпустили после вмешательства неизвестного полицейского в высоком чине. Об этом рассказал сам Сергей Курт-Аджиев. Двух других журналистов, задержанных на несогласованной акции в Самаре, также вскоре выпустили из отдела полиции.