Главного редактора «Эха Москвы» в Самаре задержали вместе с журналисткой Татьяной Брачий

Их вскоре отпустили после вмешательства неизвестного полицейского в высоком чине. Об этом рассказал сам Сергей Курт-Аджиев. Двух других журналистов, задержанных на несогласованной акции в Самаре, также вскоре выпустили из отдела полиции.
2021-01-31T15:33:44+03:00
2021-01-31T15:33:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 31 января 2021
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