ГУ МВД: В акции протеста в центре Москвы принимают участие около 2 тысяч человек

В пресс-службе столичного главка МВД сообщают, что в акции протеста в центре Москвы принимают участие порядка 2 тысяч человек.

«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14:30 принимало участие около 2 тысяч человек, включая представителей СМИ», — сказали журналистам в управлении. Сейчас основная масса протестующих вышла к СИЗО «Матросская тишина», где содержится арестованный Алексей Навальный. Напомним, акция протеста в Москве сегодня началась у метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Властям, по требованию полиции, пришлось закрыть эти станции. Затем протестующие дошли до Комсомольской площади, а уже оттуда отправились к СИЗО. В первые часы силовикам удавалось задерживать людей еще до того, как они успевали собраться вместе. Акции солидарности с россиянами проводят сегодня и за рубежом. Так, в Париже на улицу вышли порядка двухсот человек. Об этом сообщает «Новая газета». Начался митинг в Амстердаме, участники акции кричат лозунги на трех языках, пытаясь привлечь внимание не только россиян, но и местных.