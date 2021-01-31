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15:17, 31 января 2021

Акции солидарности с россиянами проводят сегодня и за рубежом

Так, в Париже на улицу вышли порядка двухсот человек. Об этом сообщает «Новая газета». Начался митинг в Амстердаме, участники акции кричат лозунги на трех языках, пытаясь привлечь внимание не только россиян, но и местных.



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