Акции солидарности с россиянами проводят сегодня и за рубежом

Так, в Париже на улицу вышли порядка двухсот человек. Об этом сообщает «Новая газета». Начался митинг в Амстердаме, участники акции кричат лозунги на трех языках, пытаясь привлечь внимание не только россиян, но и местных.
2021-01-31T15:17:56+03:00
2021-01-31T15:17:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:17, 31 января 2021
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