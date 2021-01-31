Автомобиль Росгвардии в центре Москвы загорелся из-за технической неполадки

В Московском управлении Росгвардии уточнили, что служебный автомобиль, загоревшийся в центре городе, относится к этому ведомству, предварительная причина возгорания — техническая неполадка.
2021-01-31T15:17:31+03:00
2021-01-31T15:17:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:17, 31 января 2021
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