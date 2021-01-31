В Москве силовики применили электрошокер к задержанному

Соответствующую видеозапись опубликовало интернет-издание «Важные истории». Журналисты пишут, что человек потерял сознание и его унесли в автозак.
2021-01-31T15:15:44+03:00
2021-01-31T15:15:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:15, 31 января 2021
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