Михаил Виноградов: Власти завышают значимость протестов в поддержку Навального

Власти завышают значимость протестов в поддержку Алексея Навального. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Михаил Виноградов.

«На мой взгляд, значимость протеста сейчас завышена. Да, он свидетельствует о некотором неблагополучии в отношениях с отдельной частью общества, но серьезной мобилизации протеста, на мой взгляд, пока нет. Власти было бы логично дать протестам выплеснуться, потому что энергетики собираться каждую неделю у протестующих все-таки нет. Вместо этого создается информационный повод из акции, вряд ли соразмеримой с тем, что было в прошлый раз или с тем, что было в 2011-2012 годах», — сказал М.Виноградов.

При этом политолог подчеркнул, что финальная оценка протестов будет зависеть от того, чем закончатся сегодняшние акции в большинстве городов.

Акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят 31 января по всей России. К трем часам дня по Москве правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал почти две тысячи задержанных в 78 городах.