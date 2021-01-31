Из разных регионов приходят сообщения о задержаниях журналистов на акциях

Сайт «Открытые медиа» со ссылкой на члена бюро профсоюза журналистов Софью Русову пишет, что в автозаки попали более 50 представителей СМИ, некоторых из них избили при задержании. Русова утверждает, что у всех задержанных были с собой удостоверения и редакционные задания.