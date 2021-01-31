Пархоменко: Юлия Навальная задержана на Стромынке в Москве

Жена Алексея Навального Юлия задержана на Стромынке в Москве. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» журналист Сергей Пархоменко.

«Мы шли вместе с Юлей по Стромынке и свернули в сторону «Матросской тишины». Юля шла в толпе и совершенно не собиралась никаким образом обращать на себя внимание. Но в какой-то момент нас нагнал человек в красной куртке, который ткнул в нее пальцем, тут же подъехал черный микроавтобус, из которого выскочили несколько военнослужащих, они ее схватили и уволокли, довольно грубо», – сказал он.

С.Пархоменко также добавил, что толпа продолжает двигаться от метро Красносельская в сторону «Матросской тишины», где содержится арестованный Алексей Навальный. ОМОН пытается оттеснить людей, с площади трех вокзалов прибывает все больше протестующих.