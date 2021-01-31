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Эксклюзив Эха 14:54, 31 января 2021

«ОВД-Инфо»: По всей России задержаны уже 1823 человека

388 в Москве, 177 в Санкт-Петербурге, 164 в Красноярске, 120 во Владивостоке, 101 в Новосибирске.

В столице протестующие вышли к СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. Там уже начались массовые задержания. Пройти к следственному изолятору пытается и корреспондент «Эха Москвы».

«Люди пытаются пройти через ж\д платформу, так как все переполнено. Что делать после пересечения платформы, не понятно».

Тем временем, столичные власти сообщают о затруднениях в движении наземного транспорта в районе Русаковской эстакады и Сокольников. Сейчас там находится основная масса протестующих.

Сергей Пархоменко рассказал «Эху Москвы», что его окружили сотрудники полиции, но задержать его не могут, так как нет рядом автозаков. 18 сотрудников полиции предлагают ему дождаться машины.

Политолог Екатерина Шульман, которая сегодня выступает как наблюдатель от Хельсинской группы, сказала «Эху Москвы», что пока что оценить происходящее достаточно тяжело.

Шульман также предположила, что задержаний сегодня в Москве будет меньше, чем на прошлой неделе. Политолог объяснила это тем, что в столичных СИЗО закончились места.



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