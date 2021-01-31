Главред «Эха Москвы в Оренбурге»: Юрист Комитета против пыток Рахматулин задержан в Оренбурге

Юрист Комитета против пыток Тимур Рахматулин задержан в Оренбурге во время видеосъемки протестов. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» главред «Эха Москвы в Оренбурге» Ирина Левина.

«Задержания были. В том числе задержали правозащитника, юриста Комитета против пыток Тимура Рахматулина. Он сейчас в отделе полиции. Тимур просто производил видеосъемку задержаний. Причем его задержали люди в штатском. Вообще сегодня было много полицейских в форме, но без жетонов», — рассказала она.

Как уточнила И.Левина, всего в несогласованной протестной акции в Оренбурге участвовало порядка 300 человек. «Практически не было никого с плакатами, потому что в прошлый раз наличие плаката было равносильно задержанию. Скандировали «Оренбург, выходи», «Долой царя», «Путина в отставку» и «Позор», когда кого-то задерживали», — отметила она.

И.Левина также обратила внимание, что правоохранители вели себя более корректно, чем 23 января. «В прошлый раз Оренбург попал в число городов с наиболее жесткими задержаниями – у нас ОМОН применял дубинки, электрошокеры и физическую силу к протестующим. В этот раз сотрудники сделали выводы и действовали иначе. Они даже применяли другие формулировки, чтобы протестующие разошлись», — заключила журналист.