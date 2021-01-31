Шульман: Из-за переполненности московских спецприемников силовики, возможно, меньше будут задерживать

Из-за переполненности московских спецприемников силовики, возможно, меньше будут задерживать в ходе протестной акции 31 января. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, наблюдатель от Московской Хельсинкской группы Екатерина Шульман.

«Поскольку спецприемники Москвы переполнены, есть желание не получить такое количество задержанных в этот раз, потому что их уже некуда девать. Тут есть физическое измерение, а не только политическое», — сказала она.

По словам Е.Шульман, в центре города наблюдается большое количество спецтранспорта, сотрудников ОМОНа, полицейских. В Москве одна за другой закрываются центральные станции метро.

Акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят в разных городах России. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал к настоящему моменту уже более 1200 задержанных по всей стране.