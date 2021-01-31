Задержания участников несогласованной акции начались у «Матросской тишины». Росгвардия перекрыла подходы к СИЗО «Матросская тишина», где содержится Алексей Навальный. Туда сейчас двинулись участники акции в поддержку арестованного политика. В одной из колонн шла его жена Юлия Навальная. Ее задержали.

Накаляется обстановка в Санкт-Петербурге, где полиция, по данным интернет-издания «Фонтанка», применила против протестующих газ и электрошокеры. Судя по роликам, опубликованным в социальных сетях, один из полицейских достал табельное оружие, когда протестующие попытались оттеснить нескольких силовиков.

Как сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на одного из задержанных на акции во Владивостоке, полицейский ранил его в ногу из травматического оружия. Задержанные в автозаке жаловались на применение электрошокеров и избиения. Жесткие задержания произошли в Казани и в Челябинске.