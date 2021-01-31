Шевченко рассказал, как его задержали во время прямого эфира с протестной акции в Казани

Журналист и политик Максим Шевченко рассказал, как его задержали во время прямого эфира с несогласованной протестной акции в Казани. В настоящее время его уже отпустили. Подробности он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я просто стоял на улице и вел стрим. Я имею полное право это делать как гражданин. В чем тут нарушение закона? Я не собирал вокруг себя людей, а просто поговорил с двумя протестующими. После этого ко мне подошли сотрудники полиции и куда-то повели», — отметил М.Шевченко.

По словам журналиста, «потом к ним подошел кто-то в штатском, сказал, что «это очень известный человек», и его отпустили.