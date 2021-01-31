«Дождь»: Юлия Навальная задержана

Юлия Навальная задержана. Об этом сообщает «Дождь». Всего задержано уже 1643 человека. В том числе 338 в Москве.

Акции в поддержку Навального проходят вторые выходные подряд. В прошлую субботу на митинги вышли жители почти двухсот российских городов. Тогда задержали свыше 4 тысяч человек и возбудили два десятка уголовных дел, в том числе, о применении насилия в отношении полицейских и нарушении санитарных правил. По последней статье многих соратников Навального и других активистов отправили под домашний арест.