«Тайга.Инфо»: В Новосибирске прошла акция протеста в поддержку Навального и местных задержанных активистов

В Новосибирске прошла акция протеста в поддержку Навального и местных задержанных активистов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель аналитического отдела «Тайги.инфо» Алексей Мазур.

«Сегодня в Новосибирске прошла акция протеста, полиция не давала людям стоять на месте, протестующие постоянно передвигались по городу. Участники акции скандировали «Свободу!» — не только Навальному, но и упоминали местных активистов, которых задержали здесь, также кричали «Долой царя». Сотрудники полиции оперативно перекрывали площади, на которых могла бы собраться толпа и провести митинг. В целом полиция вела себя корректно, в первую очередь брали тех, у кого были плакаты и флаги. Жесткого насилия или избиений при задержаниях журналистами не замечено», — сказал он.

Акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального проходят в разных городах России. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал к настоящему моменту уже более тысячи задержанных по всей стране.