«ОВД-Инфо»: По всей России задержаны уже 1502 человека

По всей России задержаны уже 1502 человека, сообщает «ОВД-Инфо».
2021-01-31T14:15:03+03:00
2021-01-31T14:15:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:15, 31 января 2021
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