В Москве основная часть протестующих переместилась к Комсомольской площади

Силовики оттесняют людей в сторону Ярославского вокзала. На месте событий находится корреспондент «Эха Москвы»:

«Людей почти нет. Всех задержали. Сейчас задержания точечные, не массовые. Журналистов не задерживают. Огромное количество машин Росгвардии, ОМОНа, полиции. Людей выдавливают с локации, провоцируя идти в другое место, где и начинаются задержания».

Между тем, часть протестующих двинулась к СИЗО «Матросская тишина», где находится Алексей Навальный. В связи с этим, меры безопасности в районе следственного изолятора также усилены. За ситуацией там наблюдает корреспондент «Эха Москвы»:

«Протестующие пока не успели добраться до СИЗО, однако полицейские готовы, чтобы их встретить. Стоят несколько автозаков, автобусов Росгвардии. Журналистов пускают, проверяя документы».

Число станций метро, которые закрывают в Москве по требованию полиции, тем временем растет. Теперь пассажиры не могут попасть на «Красносельскую» и «Сокольники». Поезда проезжают ее без остановок. Ранее также были закрыты «Сухаревская» и «Красные ворота». С самого утра не работали семь станций в центре столицы.

