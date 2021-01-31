На Комсомольской автомобилисты поддерживают протестующих гудками и музыкой – корреспондент

На Комсомольской автомобилисты поддерживают протестующих гудками и музыкой. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На площади трех вокзалов довольно напряженная ситуация. К станции метро Комсомольская подошла значительная часть людей, двигавшихся от Красной площади. У метро собралось больше тысячи людей, сотрудники полиции оттесняют протестующих в разных направлениях, стоит около трех десятков автозаков разных ведомств. Участники акции скандируют «Отпускай», «Позор», к ним активно присоединяются проезжающие мимо автомобилисты. Водители гудят в поддержку, многие открывают окна и вскидывают руку в знаке «V», из некоторых автомобилей раздается песня «Перемен!» Виктора Цоя". Со значительными задержками работает интернет.

Освобожденную от протестующих территорию около Комсомольской осматривают кинологи с собаками.