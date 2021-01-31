«Фонтанка»: Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге

Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных, сообщают корреспонденты «Фонтанки». Это произошло после того, как между протестующими и ОМОНом началась драка. Люди попытались отбить одного из задержанных. Начались жесткие задержания, к протестующим применяют электрошокеры.
2021-01-31T13:43:36+03:00
2021-01-31T14:05:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:43, 31 января 2021
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