«Фонтанка»: Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге

Полиция применила газ на Сенной площади в Петербурге, после того как толпа попыталась отбить задержанных, сообщают корреспонденты «Фонтанки». Это произошло после того, как между протестующими и ОМОНом началась драка. Люди попытались отбить одного из задержанных. Начались жесткие задержания, к протестующим применяют электрошокеры.