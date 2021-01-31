Шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе»: Порядка 100 человек задержаны на протестной акции в Уфе

Порядка 100 человек задержаны на несогласованной протестной акции в Уфе. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» шеф-редактор «Эха Москвы в Уфе» Руслан Валиев.

«Жесткости было больше, чем неделю назад: протестующих рассекали и задерживали, некоторых несли на руках. По моим подсчетам, в автозаках оказалось около 100 человек», — рассказал он.

По словам Р.Валиева, всего в шествии участвовало 400 человек. «Это чуть меньше, чем неделю назад. Но маршрут был длиннее. Люди кричали: «Свободу Навальному и политзаключенным», критиковали Владимира Путина. Также были кричалки-отсылки к фильму Навального про дворец. Колонна дошла до Белого дома республики, но не смогла подойти – он был хорошо оцеплен, а ОМОН и полиция действовали четче и организованнее», — заключил журналист.