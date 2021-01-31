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Эксклюзив Эха 13:31, 31 января 2021

В Москве участники акции в поддержку Алексея Навального вышли к площади трех вокзалов

Люди скандируют лозунги в поддержку оппозиционера и разворачивают плакаты. В то же время, возле станций метро «Красные ворота» и «Сухаревская» скопления протестующих уже нет, там полиция снимает оцепление. В Москве задержаны уже около сотни человек, такие данные приводит проект «ОВД-Инфо». Впрочем, эти цифры регулярно увеличиваются. Всего правозащитники насчитали около тысячи задержанных по всей России. Сообщается, что в автозак попал и рэп-музыкант Оксимирон. Он вышел на акцию в Санкт-Птеербурге. Помимо столицы, в лидерах – Владивосток, Красноярск и Новосибирск.

В Москве продолжаются массовые задержания людей, которые собираются в центре города. Среди них оказался и депутат Мосгордумы Евгений Ступин. В интервью «Эху Москвы» он сказал, что не понимает, почему его отвели в автозак.

Полиция в российских городах задерживает людей на улицах в связи с проведением несогласованных акций. Так, в Омске полицейские потребовали от мужчины проследовать с ними, при этом не представившись и назвав себя сотрудниками милиции.

Судя по видеотрансляциям из разных городов, в некоторых случаях полиция ведет себя корректно.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сказал в эфире Youtube-канала «Навальный лайф», что в некоторых городах, несмотря на действия людей в форме, людей собралось больше, чем на прошлых выходных.

Волков добавил, что штабы Навального сейчас пытаются координировать выступления таким образом, чтобы возникало как можно меньше опасных для людей ситуаций.



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