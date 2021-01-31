ФБК призвал Джо Байдена ввести санкции против высокопоставленных российских граждан

Фонд Борьбы с Коррупцией, возглавляемый оппозиционером Алексеем Навальным, призвал Джо Байдена ввести санкции против высокопоставленных российских граждан, близких к президенту России Владимиру Путину.

В Совете федерации призыв фонда Навального к США ввести санкции назвали «изменой родине». Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров считает, что реакция на подобные инициативы должна быть очень жесткой со стороны правоохранительных органов, как Генпрокуратуры, так и ФСБ.

Унижением себя и своей страны назвал просьбы ФБК к Соединенным Штатам о введении санкций против РФ Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Он предложил недовольным жизнью в России собрать чемоданы и уехать.

В послании Президенту США содержится просьба ввести санкции против 35 близких к Владимиру Путину лиц, принимающих решения против демократических свобод и замешанных в коррупции — отметил подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

В Посольстве США в Москве сообщили «Интерфаксу», что видели просьбу «Фонда борьбы с коррупцией» о санкциях против ряда российских высокопоставленных чиновников. Напомним, что ФБК включен в РФ в список иноагентов.