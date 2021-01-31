В ряде российских регионов полиция задержала журналистов на несогласованных акциях в поддержку Алексея Навального

В Самаре силовики схватили и отправили в автозак шеф-редактора регионального подразделения «Эха Москвы» Сергея Курт-Аджиева. Помимо него были задержаны двое ведущих — Татьяна Брачий и Антон Рубин. Полицейские схватили журналистов, несмотря на то, что у них были пресс-карты и другие документы. В автозаке также находятся журналисты других изданий, сообщает сайт Эха в Самаре. Всего в полицейском автобусе не менее 30-ти задержанных. Только что стало известно, что Курт-Аджиева отпустили.

Судьба его коллег и других людей пока неизвестна. В Красноярске силовики схватили двух журналистов, которые рассказывали о несогласованной акции протеста в своём городе. Оба — Яков Калинин и Руслан Рыбаков вели трансляцию в интернете. В Якутске, где сегодня -40 во время шествия в поддержку Алексея Навального задержали главного редактора издания «Якутия.Инфо» Дениса Адамова, об этом сообщает само СМИ. В автозаке Адамов показал удостоверение и редакционное задание, но журналиста привезли в полицию и только там отпустили. Несколько журналистов задержаны сегодня в Москве. Один из них сотрудник издания «Холод». Михаил Зеленский написал в твиттере, что его задержали цитата «аккуратно», полицейские ему даже сказали, что у него порвана куртка, это случилось не в момент задержания, уточнил журналист.

Кроме того полиция задержала члена Совета по правам человека, журналиста Николая Сванидзе. Инцидент быстро разрешился и его отпустили.

На акциях на прошлой неделе были задержаны десятки журналистов, в основном в Москве и Петербурге, некоторых силовики избили.