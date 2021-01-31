Дептранс Москвы объявил о закрытии на вход и выход вестибюлей станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская»

Департамент транспорта Москвы объявил о закрытии на вход и выход вестибюлей станции метро «Красные ворота» и «Сухаревская». Таким образом, число станций, на которые сегодня не могут попасть пассажиры, выросло до девяти. Первые семь закрыли еще с утра, мэрия предупреждала, что по требованию полиции готова расширить их количество. В преддверии акции, которую не согласовали власти, в центре столицы для пешеходов были закрыты некоторые улицы, попасть также нельзя на Красную площадь. Закрыт ряд автомобильных парковок, изменены маршруты наземного транспорта. Кроме того, как сообщало агентство «Интерфакс», полицейские просили кафе в центре столицы прекратить раздавать вай-фай, а муниципальный депутат Илья Яшин написал в Твиттере, что не смог получить сок в стеклянном стакане, так как, по словам официанта, сотрудники МВД просили сегодня продавать напитки в пластиковой и бумажной таре.