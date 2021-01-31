В российских городах вторые выходные подряд проходят акции в поддержку Алексея Навального

В Москве полномасштабного мероприятия пока провести так и не удалось. Люди группами собираются в разных районах в центре города, многих из них почти сразу задерживает полиция.

За ситуацией в районе Сухаревской площади, где пока прошли наиболее массовые задержания, следит корреспондент «Эха Москвы»:

«Людям даже не дают собраться, сразу же задерживают. К автозаку образовываются очереди, там нет мест. Однако значительная часть Росгвардии в последние минуты покинула площадь. Остались небольшие группы ОМОНа».

На Сухаревской площади кончились места в автозаках из-за большого количества задержанных. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы». Людям на Сухаревской площади не дают собраться в толпу, прибывающих немедленно задерживают сотрудники Росгвардии и ОМОНа. На Большой и Малой Сухаревской площадях образовалась очередь к автозакам, так как из-за большого количества задержанных протестующих их стало негде размещать, мест в автозаках нет. Несколько минут назад значительная часть сотрудников Росгвардии снялась с Сухаревской площади и уехала в сторону Красных ворот. Сотрудники ОМОНа, оставшиеся на Сухаревской, стоят шеренгой, не давая людям пройти в сторону Красных ворот.

По оценке корреспондентов «Эха Москвы», пока на акциях в городе гораздо меньше людей, чем в прошлую субботу. То же самое наблюдается в Санкт-Петербурге, хотя, судя по сообщениям в социальных сетях, в северной столице митингующих все же больше, чем в Москве.