В Петербурге произошла стычка между сотрудниками ОМОНа и протестующими – корреспондент

В Петербурге произошла стычка между сотрудниками ОМОНа и протестующими. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На Пионерской площади в Петербурге произошла стычка между сотрудниками ОМОНа и протестующими во время задержаний. Участники митинга попытались воспрепятствовать задержанию человека с плакатом. Одного из сотрудников полиции ударили с размаха по шлему, после этого полицейские стали бить протестующих дубинками. Нескольких задержанных отбили у полиции, некоторых силовики оттащили в автозак. На текущий момент на Пионерской площади собралось около пяти-шести тысяч человек. Протестующие окружили сотрудников полиции, они аплодируют и кричат «Отпускай», «Навальный», «Раз-два-три, Путин уходи». Всего, по сведениям корреспондента, в Петербурге задержали порядка 70 человек.

В центре города перекрыто движение, не работает общественный транспорт. На Невском проспекте огромное количество военной техники. Плохо работает интернет.