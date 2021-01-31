Корреспондент «Новой газеты»: Более 100 человек задержаны на протестной акции во Владивостоке

Более 100 человек задержаны на протестной акции во Владивостоке. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» корреспондент «Новой газеты» во Владивостоке Валерия Федоренко.

«Всего было задержано больше 100 человек. Каких-то избиений не было, полиция действовала достаточно мирно. Пытались задержать даже меня, несмотря на светоотражающую жилетку и попытку предъявить документы. Проводили в автобус и через 5 минут выпустили», — рассказала она.

По словам В.Федоренко, сегодня на несанкционированную акцию вышло «раз в 10 людей меньше, чем 23 января». «Вышли где-то 300 человек. Было два-три плаката. Тех, кто пытался выкрикивать лозунги на центральной площади, сразу задерживали», — заключила она.