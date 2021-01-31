Всю неделю в преддверии новой акции полицейские задерживали и арестовывали оппозиционеров

Вышедших в прошлую субботу на митинги студентов отчисляли. Журналистам выписывали предостережения по недопустимости участия в митингах, накануне главного редактора сайта «Медиазона» Сергея Смирнова задержали и составили протокол о повторном нарушении правил митингов. Это произошло после того, как он опубликовал в твиттере шутку о его сходстве с лидером музыкальной группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, который выступил в поддержку Алексея Навального. Журналиста отпустили из отдела полиции после того, как в его поддержку высказались редакции трех десятков СМИ.