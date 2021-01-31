Полиция попросила столичные кафе в центре города на сегодня выключить Wi-Fi

Агентство «Интерфакс» сообщает, что сотрудники МВД приходят в учреждения общепита в штатском, предъявляют удостоверения и просят связаться с управляющими, чтобы те разрешили прекратить раздавать интернет в связи «с ограничениями из-за мероприятия». Речь, судя по всему, идет о акциях протеста в поддержку Алексея Навального, которые должны пройти сегодня в Москве. Власти митинги не согласовали.

В городе для пешеходов закрыта Красная площадь и центральные улицы, а также ряд станций метро. Кроме того, изменены маршруты наземного транспорта.