Массовые задержания прошли на Сухаревской площади в Москве

По оценкам корреспондентов «Эха Москвы», счет задержанных шел на десятки. Среди тех, кого увели полицейские, оказался и член совета по правам человека, журналист Николай Сванидзе. Впрочем, вскоре его отпустили. Об обстоятельствах задержания рассказал его коллега Александр Верховский.

По оценкам МВД, на несогласованной акции в центре города собрались около трехсот человек. Речь идет о людях, вышедших к метро «Красные ворота» и на «Сухаревскую площадь». Корреспонденты «Эха Москвы», наблюдающие за акцией, отмечают, что сегодня в центре намного меньше людей, чем неделю назад – на первой акции в поддержку Алексея Навального. То же самое наблюдают и в Санкт-Петербурге.

Всего, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на акциях по всей стране сегодня задержали порядка 650 человек. Большинство — на Дальнем Востоке и в Сибири, где митинги уже подошли к концу.