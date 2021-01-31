Счет задержанных на Сухаревской в Москве идет на десятки – корреспондент

У метро Сухаревская задержано как минимум три десятка человек. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Время от времени происходят точечные задержания, по подсчетам корреспондента, было задержано не меньше 30 человек. Время от времени сотрудники ОМОНа заходит на территорию храма Живоначальной Троицы в Листах, которая находится у метро. В настоящий момент на Сухаревской находится около двух сотен человек. Сотрудники ОМОНа выхватывают людей из толпы, выбирая, судя по всему, молодых людей «хипстерского вида», с бородами, цветными волосами или в необычной одежде.

С самого утра в центре города в связи с несогласованными акциями протеста не работают 7 станций метро. Мэрия Москвы сообщает, что по требованию полиции могут быть закрыты и другие станции.

Счет задержанных идет на десятки. Буквально каждые 20 секунд мимо проносят человека и заводят в автозак.

Сотрудников СМИ не задерживают, но довольно жестко и грубо отталкивают, не давая нормально работать.

Несмотря на это, люди не расходятся.

С самого утра в центре города в связи с несогласованными акциями протеста не работают 7 станций метро. Мэрия Москвы сообщает, что по требованию полиции могут быть закрыты и другие станции.