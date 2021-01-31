Задержания начались на Чистых прудах в Москве – корреспондент

Полиция у станции метро «Чистые пруды» начала задерживать прохожих с предварительным досмотром. Об этом сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Задерживают людей, не демонстрирующих никакой агрессии. Полицейские говорят предъявить содержимое карманов, в этот момент задерживаемые стоят лицом к автозаку, а затем их помещают в пазик.

Корреспондент сообщает о как минимум 6 задержанных.

Чистопрудный бульвар полностью в кольце силовиков. От театра «Современник» стоит ряд камазов Росгвардии. Более 100 полицейских окружили станцию метро «Чистые пруды», которая пока еще работает на вход и выход.