Петербургские силовики подготовили автозаки и припарковали их на центральных улицах Северной столицы

Тем временем полицейские ещё не сообщили, сколько горожан они отправили в отделения на прошлой акции протеста.

Полиция использует для перевозки задержанных обычные городские автобусы. У некоторых из них даже оставили таблички с маршрутом. В прошлую субботу во время акции в поддержку политика Алексея Навального на таких автобусах перевезли около трёхсот пятидесяти человек. А по подсчётам портала ОВД-инфо, общее число задержанных в городе приблизилось к шестистам. При этом по количеству журналистов, которых неделю назад отправили в автозак, Петербург занял первое место в России. Среди 16 задержанных работников прессы был и зам главного редактора петербургского «Эха Москвы» Арсений Веснин. Его схватили на улице, когда он вёл прямую трансляцию. В Союзе журналистов отметили, что сотрудники изданий, которым помешали работать, носили специальные опознавательные знаки для прессы. В полицейском главке так и не смогли ответить, что нужно делать представителям СМИ, чтобы избежать задержаний.

По разным оценкам 23 января на улицы Петербурга вышли от 10 до 30 тысяч человек.