В Москве должна начаться акция в поддержку Алексея Навального

Власти ее не согласовали. С самого утра в центре города не работают семь станций метро, для пешеходов закрыта Красная площадь и ряд улиц в ее окрестностях. В мэрии сообщают, что по требованию полиции могут закрыть и другие станции. Маршрут наземного транспорта изменен. Сайт «МБХ медиа» пишет, что все подъезды к СИЗО «Матросская тишина», где находится Навальный, перекрыты.

В районе Сухаревской сейчас находится корреспондент «Эха Москвы»:

«Здесь находится очень много полицейских, счет задержанных идет на десятки. Сама станция метро не закрыта. Сотрудников СМИ не задерживают, но отталкивают и не дают работать. Росгвардии становится больше. Люди не расходятся».

В Москве первые задержания начались еще за несколько часов до акции. Впрочем, большинство задержанных пока на Дальнем Востоке и в Сибири, где митинги уже подходят к концу. Всего, по подсчетам правозащитников, в автозаки по всей стране попали уже более полутысячи человек.