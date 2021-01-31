Число задержанных на акциях в поддержку Алексея Навального превысило 400 человек

Такие подсчеты приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо». Четверть всех задержан пришлась на Владивосток. Также немало задержанных в сибирских городах. В числе задержанных оказался и шеф-редактор «Эха Москвы» в Самаре Сергей Курт-Аджиев. Обстоятельства пока неизвестны.