В Москве за полчаса до начала акции в поддержку Навального досматривают и задерживают людей у станции «Чистые пруды»

В Москве за полчаса до начала акции в поддержку Алексея Навального досматривают и задерживают людей у станции метро «Чистые пруды».

Станции метро «Чистые пруды» не оказалось в списке закрытых в связи с сегодняшней акцией, которую власти не согласовали, однако, в мэрии пояснили, что, по требованию полиции, они могут оказаться в их числе. Пока поезда не останавливаются на семи станциях в центре города: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город, — об этом сообщает агентство РИА Новости. Кроме того, в городе введены и другие ограничения, в частности, для пешеходов закрыты Красная площадь и улицы в ее окрестностях. Не работают некоторые парковки, изменены маршруты наземного транспорта.