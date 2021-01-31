В Москве у станции метро «Чистые пруды» обыскивают и задерживают прохожих

То же самое на Трубной площади. Об этом сообщают наши журналисты. Меньше, чем через час, в городе должна начаться акция в поддержку Алексея Навального. Власти ее не согласовали. В связи с грядущим митингом, в центре столицы серьезно усилены меры безопасности – для пешеходов закрыты Красная площадь и улицы в ее окрестностях, семь станций метро не работают. При этом городские власти предупредили о ситуативном закрытии и других станций. В мэрии отметили, что такие решения могут быть приняты по требованию полиции.

Всего по подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо» в российских городах задержаны более 260 участников акций. Большинство из них во Владивостоке, Красноярске, Новокузнецке, Новосибирске и Иркутске. На Дальнем Востоке акции протеста уже завершаются, в Сибири — в самом разгаре.

Жители Томска собрались на главной площади города, некоторые обращаются к толпе и объясняют необходимость присутствия на акции отсутствием справедливости в России.

Многие местные жители также выступают против необъяснимого и необоснованного роста тарифов ЖКХ и других социальных проблем.