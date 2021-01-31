В преддверии сегодняшней акции в поддержку Алексея Навального в дома к потенциальным участникам приходили полицейские

Однако в их списках есть не только активисты, но и журналисты, которые освещали прошедшие протесты 23 января, сообщает «ОВД-Инфо».

О «недопустимости посещения митинга» 31 января была предупреждена корреспондент Russia Today Мария Баронова. С этой же целью полиция приходила домой к журналисту Андрею Новичкову. Силовики пытались вручить ему предостережение о недопустимости участия в протестах, но журналист отказался его брать.

Кроме того, сотрудники Следственного комитета повторно задержали бывшего работника Фонда борьбы с коррупцией Николая Ляскина. На сей раз — в качестве подозреваемого по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акции 23 января. С такой же мотивировкой была задержана и Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, у которой накануне закончились девять суток ареста. Об это в твиттере сообщила ее адвокат Вероника Полякова. По словам защитницы, Ярмыш была задержана прямо в спецприемнике за полчаса до истечения срока предыдущего ареста.

Вчера на выходе из дома задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова. На журналиста был составлен протокол, через несколько часов после задержания Смирнова отпустили. Напомню, что Фонд борьбы с коррупцией признан в России иноагентом.