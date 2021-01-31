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11:04, 31 января 2021

Центр Петербурга закрыли для въезда машин

Не на работают метро и наземный транспорт. С самого утра в городе на Неве проходят десятки обысков.

Десятки бойцов Росгвардии начали патрулировать Невский проспект еще накануне вечером.



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