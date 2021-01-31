Центр Петербурга закрыли для въезда машин

Не на работают метро и наземный транспорт. С самого утра в городе на Неве проходят десятки обысков.
Десятки бойцов Росгвардии начали патрулировать Невский проспект еще накануне вечером.
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Не на работают метро и наземный транспорт. С самого утра в городе на Неве проходят десятки обысков.
Десятки бойцов Росгвардии начали патрулировать Невский проспект еще накануне вечером.
Зачем они избыточно жестоки? Попытка посмотреть на происходящее глазами власти Наказывать чуть не убившего женщину «Колю», конечно, нельзя. Наоборот, его желательно поощрить, причем так, чтобы об этом знал весь корпус карателей. В результате все «коли» получают право избивать кого угодно, наказания не опасаясь…