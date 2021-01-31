По всей России вторые выходные подряд проходят акции в поддержку Алексея Навального

Они начались с Дальнего Востока и Сибири. В Москве митинг, который не согласовали власти, запланирован на полдень. В связи с этим с самого утра для пешеходов закрыты Красная Площадь и ряд улиц в ее окрестностях, а также семь станций метро, маршруты наземного транспорта изменены. В центре города сейчас находится корреспондент «Эха Москвы»:

«Центр города превратился в неприступную крепость. Повсюду полицейские, металлические ограждения, автозаки. В районе Лубянской площади закрыты некоторые магазины и кафе. Появилось много снегоуборочной техники, которая начала активно работать».

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в стране задержано уже более 250 человек, большинство из них во Владивостоке и Красноярске. Первые задержания уже были в Москве. Как пишет сайт «МБХ медиа», в автозаки увели уже по меньшей мере 6 человек. С чем связаны претензии силовиков – неясно. У метро «Чистые пруды» силовики останавливают прохожих и досматривают сумки.