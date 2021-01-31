В Москве за несколько часов до начала акции в поддержку Алексея Навального начались задержания

Сайт «МБХ медиа» публикует видео, на которых полицейские ведут мужчин в автозаки. О претензиях силовиков ничего неизвестно. Центр столицы сегодня практически полностью перекрыт для пешеходов, попасть внутрь зоны оцепления, по сообщениям нашего корреспондента, невозможно. Не работают семь станций метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город. Агентство РИА Новости сообщает, что поезда проезжают их, не останавливаясь. Кроме того, изменены маршруты движения наземного транспорта.

На Дальнем Востоке митинги, которые не согласовали власти, подходят к концу. В Сибири акции в самом разгаре. Практически из всех крупных городов приходят новости о задержаниях. Так, в Омске полицейские потребовали от мужчины пройти с ними, не представившись и назвав себя сотрудниками милиции.

Некоторые участники акции выступают не в поддержку Навального, а против сложившегося отношения к гражданам со стороны властей. Об этом рассказала одна из жительниц Омска.

По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего на акциях задержаны уже более 250 человек, большинство из них во Владивостоке и Красноярске.