Фонд Борьбы с коррупцией обратился к президенту США с просьбой ввести санкции против ряда россиян

Об этом сообщает CNN.

В письме на имя Джона Байдена ФБК* призвал ввести санкции, по меньшей мере, против восьми высокопоставленных российских представителей. В приоритетный шорт-лист попали, в частности российский миллиардер Роман Абрамович, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко, которого ФБК обвиняет в том, что он якобы «покрывал отравление Навального» и «препятствовал усилиям» по эвакуации российского оппозиционера в Германию для лечения. Помимо этого, представлен и более широкий список из 35 человек, семеро из которых уже находятся под американскими санкциями.

Как отметил подписавший письмо исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков, запад должен наказать лиц, принимающих решения против демократических свобод и замешанных в коррупции.

Ашурков также добавил, что ФБК не хотел обнародовать список до тех пор, пока не будет собрано полное досье на указанных в письме лиц, но арест оппозиционера Алексея Навального показал, что нужно действовать незамедлительно.

* (организация, которую власти России считают иностранным агентом)