На Дальнем Востоке и в Сибири на акциях в поддержку Алексея Навального задержаны уже полторы сотни человек

Такие данные приводит правозащитный проект «ОВД-Инфо». Интернет-издание Znak.com пишет, что в Тюмени полиция стягивает силы к месту сбора участников. Оцеплен центр Челябинска, в Екатеринбурге перекрыты начальная и конечная точки шествия, а также закрыта большая часть станций метро. В центре кургана, помимо полиции и ОМОНа, дежурят казаки и военные. Множество силовиков также в центре Томска.

Серьезные меры приняты в Москве: центральные улицы в окрестностях Кремля перекрыты для движения пешеходов, не работают вестибюли семи станций метро, маршруты иноземного транспорта изменены. Полиция, по сведениям агентства «Интерфакс», попросила кафе в центре города выключить вай-фай. На месте событий сейчас находится корреспондент «Эха Москвы».

Возле здания ФСБ очень много автозаков, машин Росгвардии. Движение вокруг Лубянской площади не ограничено. Доступ к метро Охотный ряд, Лубянка, Кузнецкий мост ограничено. Ощущение крупной спецоперации становится больше.

Генпрокуратура предупредила россиян об ответственности в связи с несогласованными акциями, которые планируются на сегодня. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он напомнил, что с планируемыми мероприятиями может быть связано уголовное наказание по нескольким статьям.