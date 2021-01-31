Фонд борьбы с коррупцией попросил американского президента ввести санкции против ряда россиян

Как передает телеканал CNN, всего в списке 35 человек, в том числе, несколько бизнесменов, близких к Владимиру Путину. Исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков сказал, что команда Алексея Навального планирует направить такой же список Европейскому союзу и британскому правительству. Таким образом, организация призывает Запад оказать давление на российского президента, чтобы тот освободил оппозиционера. Отмечается, что несколько фигурантов перечня уже находятся под американскими санкциями.

* (организация, которую власти России считают иностранным агентом)